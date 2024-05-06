الحساب الرسمي للبريميرليج يتغنى برقم محمد صلاح التاريخي

تغنت الصفحة الرسمية لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، بالرقم الذى وصل إليه محمد صلاح بعد تسجيله هدف أمس فى شباك توتنهام، ضمن منافسات "البريميرليج".

حيث افتتح الفرعون المصرى محمد صلاح اهداف ليفربول فى مواجهة توتنهام، والتى انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، ليسجل رقم تاريخى.

وكتب الحساب الرسمى على موقع التواصل "فيس بوك"، قائلاً: "مباراة أخرى، رقم قياسي آخر لمحمد صلاح ".

وأضاف: "يصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف و 10 تمريرات حاسمة في ثلاث حملات متتالية".

حيث أصبح محمد صلاح بعد تسجيله هدف أمس وصناعته لهدفين، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في 3 مواسم متتالية.

كما أصبح صلاح ثاني لاعب فقط يصل إلى هذا الرقم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم، بعد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس فى ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد تسجيله 18 هدفا مع ليفربول في البريميرليج هذا الموسم، كما صنع 10 أهداف.



