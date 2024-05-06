محمد صلاح يسجل اسمه بحروف من ذهب في الدوري الإنجليزي

كتب الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، اسمه فى صدارة كتاب تاريخ الدورى الإنجليزى، بعد تسجيله هدف أمس أمام توتنهام.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول، فى انتصاره الكبير على نظيره توتنهام بأربعة أهداف لهدفين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما صنع محمد صلاح هدفين فى مباراة أمس لصالح لأندي روبرتسون، وهارفي إليوت عبر تسديدة بعيدة المدى.

أصبح محمد صلاح بعد تسجيله هدف أمس وصناعته لهدفين، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في 3 مواسم متتالية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "أوبتا".

كما أصبح صلاح ثاني لاعب فقط يصل إلى هذا الرقم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم، بعد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس فى ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد تسجيله 18 هدفا مع ليفربول في البريميرليج هذا الموسم، كما صنع 10 أهداف.