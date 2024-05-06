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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
حيث يتم أعمال تشطيب غرف المحولات الجديده وأعمال ترميم بالغرف القديمه وكذا جارى العمل بأماكن توصيل الكابلات.

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IMG-20240506-WA0057
IMG-20240506-WA0052
IMG-20240506-WA0052
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توفير فرص عمل جديدة طارق رحمي محافظ الغربية محطة انتاج مركز طنطا