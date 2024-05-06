محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

حيث يتم أعمال تشطيب غرف المحولات الجديده وأعمال ترميم بالغرف القديمه وكذا جارى العمل بأماكن توصيل الكابلات.

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