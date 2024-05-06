غدا.. "الاتجاهات الوظيفية الحديثة وتحديات سوق العمل" ورشة عمل بآداب عين شمس

تنظم غدا الثلاثاء كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل بعنوان “الاتجاهات الوظيفية الحديثة وتحديات سوق العمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية”

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس و حنان كامل متولي عميد كلية الآداب و حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و محمد فريد مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية

يحاضرها الهام أحمد محمد و لمياء أحمد غديري المدربين المعتمدين فى مجال نظم المعلومات الجغرافية

وذلك الساعة ۱۰ - ۱۲ صباحا بمدرج غربال بالدور الأول - كلية الآداب - جامعة عين شمس