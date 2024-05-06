عصام صاصا يدهس شخصًا ويتسبب في وفاته بالطالبية.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك على خلفية القبض عليه عقب دهسه مواطن والتسبب في وفاته أعلى الطريق الدائري بالطالبية بمحافظة الجيزة.

وفي ذات السياق تنص المادة 238، من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات".

وكانت قد تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وقوع حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته وفحصها.

كما تناقش الأجهزة الامنية عددا من شهود العيان للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث وجمع التحريات اللازمة والتي أثبت صحة واقعة الدهس.

كان قد تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.