الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء إجراءاته ضد بولندا منذ عام 2017

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن عزمها وضع حد للإجراء الذي بدأ في شهر ديسمبر عام 2017 ضد بولندا، معتبرة أنه "لم يعد هناك خطر واضح لانتهاك خطير لسيادة القانون" في هذا البلد.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" - إن "اليوم يمثل فصلا جديدا لبولندا. وبعد مرور أكثر من ست سنوات، نعتقد أن إجراءات المادة 7 يمكن ان تنتهي".



وقدمت "دير لاين" التهنئة لرئيس الوزراء في بولندا "دونالد توسك" وحكومته على هذا "التقدم الكبير".



يذكر أنه في ديسمبر عام 2017، قامت المفوضية الأوروبية بتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، والتي يمكن استخدامها في حال وجود تهديد لسيادة القانون. ومن الممكن نظريا أن يصل هذا الإجراء في حق دولة ما إلى تعليق حقوقها في التصويت بمجلس الاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أنه تم اعتماد هذه المادة لكي تكون بمثابة الإجراء الأخير الذي يمكن اللجوء إليه ضد أي دولة ترتكب "انتهاكا خطرا ومستمرا" لقيم الاتحاد الأوروبي.