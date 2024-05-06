مدارس الجيزة مستعدة لاستقبال أبنائها لأداء امتحانات النقل لجميع المراحل

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن يوم الأربعاء 8 مايو انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسى 2023/2024 " الدور الأول " بجميع مدارس تعليم الجيزة والإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات .

وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية جاهزة وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً.

وسيؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 الي 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية.

والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو .

والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو.

وطلاب الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو.

وطلاب الصف الثانى الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.

وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024

وتعمل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية منذ الساعات الأولي من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة ابنائنا والتعامل في حالة حدوث أى شعب لا قدر الله وذلك في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن.

وشدد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما نبه على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين و تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020 كما تم منع الإجازات للمعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد .

ووجه وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتوفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.