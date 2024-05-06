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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

صور.. محمد رشاد والليثي يحيون حفل شم النسيم في أكتوبر

الفنان محمد رشاد
الفنان محمد رشاد
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أحيا الفنانان محمد رشاد وحمادة الليثي حفلا غنائيا في أحد النوادي بمنطقة السادس من أكتوبر بمناسبة الاحتفال بشم النسيم.

وقدم رشاد والليثي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرا أغنية بعنوان “أللي قال"  وذلك على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “اللي قال” من كلمات كريم حليم ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي جيزو.

وتقول كلمات الأغنية:" اللي قال تستاهل يستاهل تمثال فيك جمال عامل للناس كلها زلزال قلبي مال ماهي خطوتك غزال وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس قلبي داب بمقابلة وحس معاك إعجاب قلبي ساب الدنيا وجالك دق الباب قلبي تاب عن فكرة الغياب حبك مهوش سراب وجمالك مش موجود في كتاب عقلي طار وبقيت مستغرب ليل ونهار ايه اللي دار وخطفني معاك م الدار للنار خدت تار حلويين قبلك كتار بجمالك مش هزار يا واخدني هواك من غير انذار بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس.

محمد رشاد حفل حمادة الليثي شم النسيم أكتوبر