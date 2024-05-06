نقيب العاملين بالنيابات يزور أنقرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركى

استجابت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي لدعوة رئيس النقابة العامة للعدالة في تركيا نياط دوجلر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي من أجل تبادل الخبرات.

جاء ذلك في اطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ومن أجل تبادل الخبرات.



وتأتي تلك الزيارة كأول جولة خارجية لرئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم استكمالاً للجولات الداخلية، وذلك لدعم تواجد النقابة علي المستويين المحلي والدولي وهو ما يحقق لاعضاء النقابة تمثيل قوي بالمحافل الدولية، ويعزز الجهود الشعبية التي تقوم بها النقابة لدعم الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتزامن زيارة النقابة العامة إلي "انقرة" بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلي تركيا.

وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم : جري العمل علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة ونظيرتها التركية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الأداء المهني للأفراد المنتمين للنقابة، كما حرصت النقابة علي نقل الصورة الي الجانب التركي حول الجهود المبذولة بالجمهورية الجديدة والمتعلقة بتطوير المحاكم ومشروع التحول الرقمي وتمكين المرأة حيث تم عرض كل الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت السبب في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما لاقي أعجاب الجانب التركي خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة لأول مرة في مناصب قضائية، وكذلك دعم المرأة العاملة مع توفير بيئة عمل أمنه تضمن لها تحقيق مبدأ المساواة، وهو ما تحدث عنه رئيس نقابة العدالة التركية معربًا عن بالغ تقديرة لجهود الرئيس المصري في المنطقة من أجل إحلال السلام.

واستكمل: زيارة النقابة تتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي، وكانت فرصة عظيمة أن نعرض تجربة الجمهورية الجديدة والتي تحظي بسمعة طيبة لدي الجانب التركي وهناك تقدير وأحترام للدور بالغ الأثر الذي تقوم به مصر تجاة القضية الفلسطينية وجهود دعم الاشقاء في المنطقة، والدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل إحلال السلام بالمنطقة، خاصة وأن العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا تمتد لسنوات ونجني الأن ثمار التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي نطمح أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 15 مليار دولار مثلما أكد الجانبين المصري والتركي خلال الزيارة الإخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب اردوغان للقاهرة.

وحضر توقيع البروتوكول من الجانب التركي كلاً من :- نياط دوجلر رئيس نقابة العدالة التركية، محمد رستم نائب الرئيس، محمد كساب نائب الرئيس، عيسى جسار نائب الرئيس للشئون المالية.

وضم الوفد المصري كلاً من :- كريم حسين محمد عبدالباقي رئيس النقابة، احمد إبراهيم توفيق الامين العام، ماجد رشاد عبدالعزيز امين الصندوق، علي عبدالناصر نائب رئيس النقابة، اماني ابو العنين رئيس لجنة آلمرأة، نجوى رمضان نائب رئيس لجنة المرأة.

وحرصت النقابة أن يتم عرض إنجازات "الجمهورية الجديدة" في ملف تمكين المرأة من خلال العناصر النسائية النقابية المشاركة بالوفد المصري، حيث أعربت "نجوي رمضان" عن بالغ تقديرها لعودة العلاقات المصرية التركية مؤكدة أن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين أنما تؤكد أعتزاز الشعبين المصري والتركي بقوة وتاريخ العلاقة الممتدة منذ سنوات، وقد حرصنا خلال اللقاء علي عرض تجربة "تمكين المرأة" خاصة وأنه في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تم العمل علي تمكين المرأة من المناصب القضائية سواء علي مستوي "مجلس الدولة" و"النيابة العامة"، وكذلك ومشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة الي الجمهور وهو ما يجعل مصر بيئة مثالية للاستثمار الاجنبي الذي يهتم بالمقام الأول بالتشريعات والتي يضمن معها المستثمر أموالة، وقد أصبحت مصر الان بيئة جاذبة، كما عرضنا تجربة النقابة العامة في تطوير أداء الزملاء النقابيين باللجان النقابية وهو المشروع الذي عملنا عليه الفترة الماضية ومستمرين.

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