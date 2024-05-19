عضو بالوكالة الدولية «IARC»: مصر وصلت بمدة تشخيص سرطان الثدي لـ48 يوما

وجه الدكتور هشام الغزالي، عضو المجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على المجهود الذي تم بذله بالتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الملف لدخول مصر عضو في الوكالة الدولية لبحوث السرطان المهمة والمعنية ببحوث السلطان، مؤكدًا أنه من الأشياء الهامة التي جعلت لمصر موقع متميز هو النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها من خلال المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وبالأخص المبادرة الخاصة بـ «فيروس سي».

وأشار «الغزالي»، إلى أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية إنجازا كبيرا جدًا للوصول للمؤشرات العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للوصول لأهداف محددة والتي تقلل من احتماليات الوفاة بسرطان الثدي بنسبة 2.5% وحتى تصل هذه النسبة لـ 40% في عام 2040، مؤكدًا أنه من الإنجازات المهمة ايضًا والذي تم تحقيقها في هذا المجال وهي تقليل عدد الحالات المبكرة لسرطان الثدي من التي كانت موجودة في مصر من 70% والوصل بهذه النسبة خلال 4 سنوات لـ19%.

وأضاف أن مؤشر الأداء الأخر هو الوصول في تشخيص تام للسيدة في سرطان الثدي لمدة تشخيص 48 يوم وهو أقل من المعدلات التي طلبتها منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنه تم إقرار بروتوكولات صحية عالمية ليكون هناك تساوي بين السيدات المصريات والسيدات على كل مستوى العالم من خلال مستوى علاجئ ودوائي واحد.

ونوه عضو بالوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، بأن نسب الشفاء والحفاظ على صحة السيدة أصبح أعلى مما كان عليه في السابق، مشددًا على أن لهم أربع طرق في مكافحة السرطان في العالم، منها البحث عن الأسباب للوصول للطرق تكوين الخلية السرطانية وتم الوصول لأسباب عديدة والعمل على منع هذه الأسباب.