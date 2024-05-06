الهلال السعودى يسعى لاقتناص الثلاث نقاط من الأهلى للتتويج بـ"روشن"

يصطدم فريق الأهلي بنظيره الهلال، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

ويحتل فريق الهلال، صدارة ترتيب جدول مسابقة الدورى السعودى "روشن" برصيد 83 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويسعى فريق الهلال لحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع فارق النقاط مع النصر "أقرب منافسيه"، ليصل الفرق إلى 12 نقطة، ويتبقى لكل فريق 4 مواجهات فقط، يبحث فيها الزعيم عن نقطة وحيدة للتتويج بمسابقة دورى "روشن".

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الأهلى لحصد الثلاث نقاط، لتأمين تواجده ضمن الثلاثة الكبار الذين سيخوضون منافسة أبطال آسيا في الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يواصل البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، الاعتماد على نفس العناصر التي حققت له الانتصار على التعاون بثلاثية نظيفة.

بينما يميل الألماني ماتياس يايسله المدير الفنى للنادى الأهلى للدفع بتشكيل شبه ثابت من مباراته ضد ضمك، والتي فاز فيها بأربعة أهداف لهدف.