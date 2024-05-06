تحت شعار "لا للمخدرات".. تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لجوالي جامعة كفر الشيخ

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب - ادارة الجواله والخدمة العامه والمعسكرات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، المسابقة الكشفية الفنيه لجوالي جامعة كفر الشيخ تحت شعار "لاللمخدرات"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المسابقات والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الى ان مشاركة الطلبة في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلبة وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعياً الطلبة الي ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنياً التوفيق للطلاب في المهرجان.

هذا وقد تضمنت فعاليات المسابقة، الافتتاح وتحية العلم لعشائر الجواله بالجامعة، ومسابقات المجال الكشفي والمجال الفني والمجال الثقافي والمجال العلمي والمجال الرياضي والخدمة العامه، وقد انتهت لجنة التحكيم لإعلان نتيجة المسابقة فجاءت عشيرة كلية الآداب في المركز الاول وجاءت عشيرة كلية التربية الرياضية في المركز الثاني وجاءت عشيرة كلية التربية النوعيه في المركز الثالث.