فريق طبى ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى سرس الليان

نجح فريق طبى بمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية، فى إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 33 سنة تعاني من آلام شديدة مزمنة بالحوض مع وجود تاريخ مرضي لعمل أكثر من خمس عمليات جراحية خارج المستشفي . وجه الدكتور إيهاب عياد مديرالمستشفي ، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتبين بعدها وجود التصاقات شديدة بالحوض ووجود ورم سرطاني بالمبيض ونزيف مهبلي شديد.

على الفور دخلت المريضة إلى العمليات الجراحية، وأثناء الجراحة تبين وجود التصاقات شديدة بين الرحم والمبيض والقولون والحوض والحالب الأيمن والايسر وتم تسليك الحالب الأيمن واستحالة تسليك الحالب الأيسر وتم استئصال جزء من الحالب الأيسر وإعادة توصيله واستحالة تسليك القولون الحوضي فتم أستئصال جزء من القولون الحوضي مع أستئصال كامل للرحم والمبيضيين وعنق الرحم بواسطة الفريق المكون من الدكتور أحمد شوقي إستشاري الجراحة العامة والأورام ، والدكتور أحمد الفيشاوي إستشاري النسا والتوليد ، والدكتورة أمينة عزام أخصائي النسا والتوليد ، والدكتور أحمد حلمي والدكتور إسلام عصر إستشاري التخدير ، وناجي الفيشاوي ، و سماح طه تمريض العمليات ، و كرم شعبان فني التخدير ، وأزهار وهيب ، و أسماء العباسي ، و سحر زهران مشرفات العمليات .

إنتهت الجراحة بنجاح بعد أن استغرقت أكثر من أربع ساعات وتم متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية بقسم الداخلي بواسطة الفريق الجراحي حرصاً علي سلامة المريضة وتم خروجها بحاله مستقرة من المستشفي.