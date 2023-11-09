مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بالفيوم



لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين إثر انهيار سقف منزل بقرية سنوفر بمركز الفيوم.



كانت قوات الحماية المدنية فى الفيوم، قد انتشلت جثتين لمواطنين، و3 آخرين مصابين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ، مفاده تلقيها بلاغا بإنهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الامن رفقة سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية.

تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال جثتين لمواطنين هما: "برديس س م 50 سنة وعبد الفتاح ع ع 40 سنة"، و3 مصابين هم: "هيام ر ع 47 سنة وعبد العليم ع ع 80 سنة ومحمد ب س 7 سنوات".

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.