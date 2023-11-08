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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو| الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 30

الارصاد
الارصاد
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قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية، في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستتراوح من 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترات النهار، موضحة أن هذا يعود لتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وتابعت، وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشعور بطقس يتراوح من حار إلى مائل للحرارة خلال فترة النهار على معظم محافظات شمال البلاد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

 

الارصاد الاحوال الجوية درجات الحرارة طقس