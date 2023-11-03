ترشيح محمد صلاح لجائزة جديدة في إنجلترا

تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة جديدة في إنجلترا.

وترشح محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

وينافس صلاح 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند والإسباني رودري.

كما ينافس بوكايو ساكا جناح أرسنال، وكيران تريبيير ظهير نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

كان محمد صلاح، سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة المشجعين مرتين في عامي 2018 و2021.

ويحسم تصويت الجماهير، الجائزة، حيث يستمر التصويت حتى 20 نوفمبر، على أن يتسلمها الفائز يوم 4 ديسمبر.

يأتي ترشيح محمد صلاح لهذه الجائزة، في الوقت الذي ينافس فيه الفرعون المصري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وحل محمد صلاح في المركز الحادي عشر، بترتيب جائزة الكرة الذهبية 2023، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة، والتي توج بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي للمرة الثامنة في مسيرته الكروية.