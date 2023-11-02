مستشار أبومازن: مصر موقفها صارم في الدفاع عن فلسطين ورفضها للتهجير القسري

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن فلسطين تعقد آمالا كبيرة على القمة العربية الطارئة التي ستعقد يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، بشأن وقف إطلاق النار وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أهمية إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع بصورة مستمرة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن فلسطين تنتظر السبت المقبل في القمة العربية الطارئة موقف عربي قوي مع الدولة الفلسطينية والتصدي إلى العدوان والتهجير القسري، لافتا إلى أن الموقف المصري صارما وواضحا بشأن القضية الفلسطينية ورفضه لفكرة تفريغ القضية والتهجير والدفاع عن القضية.

وشدد على أهمية الموقف العربي الموحد لإفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مبينا أن الشعب الفلسطيني صامد وله الحق في الحياة والخلاص من الاحتلال.

كما أكد أن نزع فتيل الصراع في المنطقة أولوية أولى لابد منها، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع عن الفلسطينيين كل ما يساعد على الحياة سواء بانقطاع الكهرباء والمياه ونقص كامل في الخدمات نتيجة القصف المتوحش على القطاع والضفة الغربية.

