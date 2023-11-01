«صحة غزة»: 8796 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن أشرف القدرة، المُتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مُحصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ يوم السابع من أكتوبر المُنصرم، إلى 8796 شهيدًا بينهم 3648 طفلًا، و2290 سيدة.

وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك 22 ألفًا و219 مُصابًا آخرين، مُشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 132 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف.

وأوضح أن وزارة الصحة بالقطاع تتلقى المزيد من البلاغات عن مفقودين تحت الأنقاض، حيث وصل عددهم 2030 بلاغًا بينهم 1120 بلاغًا عن مفقودين من الأطفال.