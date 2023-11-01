إضراب يعم محافظات الضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي

عمّ الإضراب الشامل مُحافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وشلّ الإضراب، كافة مناحي الحياة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة الميادين، دفاعًا عن حق الفلسطينيين في الحياة والحرية، والدولة، والاستقلال.

يأتي الإضراب في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في مُخيم "جباليا" بعد قصف مربع سكني بأطنان من المُتفجرات ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

