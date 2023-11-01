كيف يتأهل الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز ؟

لا صوت يعلو داخل نادي الأهلي فوق صوت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي يخوضها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، ويسعى المارد الأحمر إلى التتويج بهذا اللقب وإضافة كأس إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.



حسابات هذه المباراة قد تكون صعبة على المارد الأحمر على الرغم من خسارة مباراة الذهاب في بريتوريا يوم الأحد الماضي بهدف دون رد، وفوز الأحمر بهدفين دون رد يضمن له التأهل إلى النهائي، ولكن تسجيل هدفين في الفريق الجنوب أفريقي دون استقبال ليس بالأمر السهل أو الهين، فالأهلي تنتظره معركة قوية.



نتيجة الخسارة واحد صفر في جنوب أفريقيا تعني أن الأهلي مطالب بالفوز بفارق هدفين لعبور العقبة والتأهل للنهائي، 2-0 أو 3-1 أو 4-2 أو 5-3 نتائج كلها تضمن للمارد الأحمر بلوغ الدور النهائي، أما في حالة التعادل أو الخسارة بأي نتيجة فتعني وداع المارد الأحمر البطولة من نصف النهائي وتأهل صن داونز إلى المباراة النهائية.



أما في حالة فوز الأهلي بهدف واحد دون رد، فهنا يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، لذلك فالأحمر يلعب المباراة بهدف الحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل هدف واحد على الأقل.

