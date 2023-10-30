50 ألف حامل معرضة للموت و166 ولادة غير أمنة يوميا في فلسطين

تدفع المرأة الفلسطينية فاتورة الحرب الإسرائيلية غالية الثمن، فهي من أول المستهدفين والمتضررين. وبحسب العديد من الدراسات العالمية، فإن النساء والأطفال يمثلون أكثر من 90% من ضحايا الحروب.

تتعرض المرأة الفلسطينية للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي خلال الحرب. فهي قد تتعرض للقتل أو الإصابة أو الاعتقال، وقد تفقد عائلتها أو ممتلكاتها. كما أنها تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

ورغم كل هذه التحديات، تظل المرأة الفلسطينية صامدة في وجه الاحتلال. فهي تلعب دورًا مهمًا في المقاومة الفلسطينية، وتساهم في بناء المجتمع الفلسطيني.



وخلال الأيام الماضية ازدادت وتيرة القصف والقتل في فلسطين، نتيجة اشتداد الحرب بين قوات الاحتلال والفلسطنيين، ولهذا تعاني الكثير من النساء الحوامل في فلسطين بسبب انعدام الرعاية الصحية وقصف العديد من المستشفيات وهدمها، ومن أكثر النساء التى تتعرض لهذا الخطر هم السيدات الحوامل.

ويصل عدد حالات السيدات الحوامل التى تعرضت حياتهن للخطر الى 50 ألف سيدة، يواجهن تحديات وصعوبات فى الوصول للرعاية الصحية بسبب الهجمات، كما أن هناك 166 ولادة غير آمنة يوميا حسب تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية، ومن المتوقع ان تلد ٥٥٠٠ أمرأة فلسطينية الشهر المقبل.

