تدريب المجموعة الثانية من العاملين ببريد الفيوم على لغة الإشارة للصم والبكم

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب المجموعة الثانية للعاملين بهيئة البريد بالفيوم على لغة الإشارة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حيث تم عقد ورشة عمل للمجموعة الثانية للمتدربين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم والمصطلحات الشائعة وتوحيد لغة واحدة للعاملين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، وذلك للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم داخل مراكز الخدمات البريدية لتأدية الخدمات على أفضل وجة.



تم تنفيذ البرنامج التدريبي، بمركز مصادر التعلم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نفيسة مصطفي مسئول مركز مصادر التعلم بالمديرية، والمدرب أيمن جلال، إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومدرب لغة إشارة

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني، برسالة ترحيب وتقدير للعاملين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، وشكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج التدريبي بمركز مصادر التعلم بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وجاء ذلك في إطار برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والبريد المصري الإدارة العامة لبريد الفيوم، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتطلع دائمًا إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين لديها ومن ضمن هؤلاء ذوي الإحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

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