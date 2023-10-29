مركز الطقس الفضائي بجامعة حلوان يرصد ظاهرة خسوف القمر

رصد فريق من الباحثين بقسم الفيزياء بكلية العلوم، متمثلا فى مركز الطقس الفضائي، ظاهرة خسوف القمر التى حدثت أمس مع بداية الساعة الثامنة مساء يوم السبت ٢٨ اكتوبر، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم، والدكتور محمد نبيل يس مدير مركز الطقس الفضائي.

هذا وبدأ خسوف القمر الساعة 8 مساءا بشكل شبه ظلى ، وبدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء ، وكانت ذروة الخسوف الجزئي الساعة 10:15 مساء ، وانتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا، ويغطى ظل الأرض 12.2% تقريباً من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوربا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.