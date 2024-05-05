إسرائيل تغلق مكاتب قناة الجزيرة وتصادر معداتها

في خطوة غير مسبوقة، اتخذت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا بالإجماع يقضي بوقف عمليات شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية داخل إسرائيل.

ولم يحدد البيان الصادر عن الحكومة موعدًا لدخول القرار حيز التنفيذ.

يأتي هذا القرار في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح للحكومة بإغلاق محطات البث الأجنبية التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي خلال فترة الحرب، وذلك في سياق الحرب الدائرة حاليًا ضد حركة حماس في غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته صوتت لصالح إغلاق مكاتب قناة الجزيرة المملوكة لقطر بسبب التوترات المتصاعدة مع الشبكة الإخبارية.

من جانبه، صرح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في بيان رسمي: "ستدخل أوامرنا حيز التنفيذ على الفور... لقد واجهنا العديد من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنا أخيرًا من إيقاف ما نعتبره آلة تحريض تابعة لقناة الجزيرة والتي تضر بأمن البلاد".

وفي تطور لاحق، أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرًا بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها.

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل وشبكة الجزيرة الإعلامية تشهد توترات شديدة، والتي تفاقمت خلال الحرب الدائرة ضد حركة حماس الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تلعب فيه قطر دورًا في الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.