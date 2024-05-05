"النمر": حدائق أشمون جاهزة لاستقبال زوارها

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، بجولة تفقدية قام خلالها بمتابعة تجهيزات واستعدادات حدائق أشمون لاستقبال زوارها من المواطنين خلال أعياد الربيع وعيد شم النسيم ، مشيراً إلى أن مركز أشمون يوجد به 5 حدائق نموذجية كحديقة الطفل وحديقة الورد بأشمون، وممشي الطريق الدائري بأشمون وحديقة أبو رقبة، وممشي طريق النجار بمدخل قرية شما، لافتا إلى أن هذه الحدائق مزودة بكافة الإمكانيات وتوفير كافة احتياجات الزوار لتكون جاهزة دائما لإستقبال المواطنين ، فمن هذا المنطلق تحرص رئاسة مركز ومدينة أشمون دائماً علي الحفاظ علي الرونق الجمالي والحضاري لهم من خلال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب ورش الأشجار والنباتات وغسيل الأرصفة والبلدورات وتنظيف دورات المياه ومقاعد الزوار والبرجولات ،والمتابعة الدورية لصيانة الألعاب الخاصة بالأطفال.

وأكد النمر أيضاً علي المتابعة المستمرة لأعمال الرش والعناية بالأشجار والتطهير والتعقيم للحديقة قبل وأثناء وبعد إستقبال الزوار حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح النمر أن ما جرى إنجازه من تطوير الحدائق والمتنزهات جاء لتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء مركز أشمون وتوفير سبل الراحة لهم والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مقدماً التهنئة لأهالي مركز أشمون بحلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.