الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لسيلتافيجو أمام فياريال

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على لعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى.

وجاء تشكيل فريق سيلتا فيجو، كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: خافيير مانكييو، كارل ستارفيلت، جاليسون.

خط الوسط: اوسكار مينغويزا، فران بيلتران، داميان رودريغيز، هوغو الفاريز.

خط الهجوم: فيليوت سفيدبيرغ، يورغن ستراند لارسن، اياغو اسباس.

ويحتل فريق سيلتافيجو المركز الـ 17 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

