الدوري الإنجليزى.. تشيلسي يصعق وست هام بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول

صعق فريق تشيلسى، نظيره وست هام يونايتد، بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول، من المباراة المقامة بينهما الآن على لعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز ثلاثية تشيلسى اللاعب كول بالمير فى الدقيقة الـ 15، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب كونور كالاغر فى الدقيقة الـ 30، وفى الدقيقة الـ 36 سجل نوني مادويكي الهدف الثالث.

سيطر فريق تشيلسى على مجريات الشوط الأول ونجح فى فرض سيطرته وترجمتها إلى اهداف.

ودخل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، بينوا بادياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاغر، نوني مادويكي، كول بالمير، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الـثامن برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 49 نقطة.