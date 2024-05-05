في ذكرى ميلاده.. "الفريق مرتجي" رجل الحرب والرياضة ورئيس الأهلي المنقذ

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفريق عبدالمحسن مرتجي أحد الأساطير في تاريخ النادي الأهلي، والرمز والرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، الذي لقب بـ“رجل الحرب وكرة القدم” ولد في الخامس من مايو عام 1916 ووالد المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس الإدارة الحالي.

تولى الفريق مرتجي رئاسة النادي الأهلي على فترتين كانت الأولى من 1965 إلى 1967 بتكليف رسمي من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر. والثانية من 1972 إلى 1980 بالانتخاب وهي الفترة التي شهدت تحقيق نجاحات وإنجازت عديدة على جميع المستويات منها حصول النادي الأهلي على لقب الدوري الممتاز 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات ، وهو الرئيس التاسع للنادي الأهلي.

تخرج الفريق عبدالمحسن مرتجي في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش ولقب برجل الحرب وكرة القدم

تولى الفريق أول عبدالمحسن مرتجي، قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965، وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن في عام 1966.

كان الفريق مرتجي قائد للجبهة الشرقية في حرب عام ١٩٦٧، وشارك في عدة حروب ويعد من أبرز قادة القوات البرية.

واشتهر الفريق مرتجى بعشقه للنادى الأهلى، وكان له جملة شهيرة يرددها دائمًا "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلى" اشتهر بالحزم والحسم والحفاظ على مبادئ وتقاليد القلعة الحمراء وظل يتردد هذه الجملة الشهيرة داخل جدران النادى حتى آخر أيامه عاشقا للكيان سائرا على مبادئ القلعة الحمرار حتى وفاته يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013، عن عمر ناهز 97 عاما.