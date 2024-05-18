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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الشرطة الإسرائيلية تتصدى لمظاهرة في تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، لمظاهرة في تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية».
في السياق ذاته، أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مساء اليوم، أنه يجب إزاحة «نتنياهو» فورًا من الحكم، متابعين "أنه يترك أبناءنا ليواجهوا الموت".
وقالت عائلات المحتجزين، إن وقت الكلام قد انتهي، والوقت بدأ ينفد ويجب تجديد المفاوضات.
من جانبه، هدد بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب، اختار توجيه إنذار لي بدلًا من «حماس»، في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية.
وأكد «نتنياهو»، أن شروط «جانتس» تعني إنهاء الحرب، وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين، والإبقاء على «حماس» وإقامة دولة فلسطينية.

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