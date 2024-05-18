علي السيد: الإعلام الإسرائيلى يروج أكاذيب عن مصر لإحداث بلبلة

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، علي الجهود التي قامت بها مصر، من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة وفي فلسطين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إلي إن الإعلام الإسرائيلي دائما يروج أكاذيب عن مصر لإحداث بلبلة.

وأضاف السيد أن مصر منذ بدأت هذه الأزمة ولديها موقفا قويًا جدا وواضحا، منذ اللحظة الأولى، ومصر فهمت جيدا إلى أين يذهب المخطط الذي كان يستهدف تهجير سكان غزة.

وأشار إلى أنه واضح من مخطط الإجرام الذي تمت ممارسته في غزة بضرب الشمال ثم الوسط ثم الجنوب وتهجير الفلسطنيين من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب كان الهدف الرئيسي والأساسي هو التهجير، وهذا المخطط انتبهت له مصر منذ ساعة الأولى لبدء هذه الحرب ووقفت موقفا قويا ضد تصفيط القضية الفلسطينية.