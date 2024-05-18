نهي بكر: مصر تقدم حلولًا سياسية وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية

كشفت الدكتورة نهي بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن استهداف المستشفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مؤكدة علي أن الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تعني عدم السماع لأي حديث سواء كانت الدولية أو الجانبية والتي تدعو للسلام أو للتهدئة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تقدم حلولًا سياسية وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضافت أن نتنياهو يقوم بالاستمرار في المجازر التي يكون بها مستخدمًا تبريرات مختلفة مثل أن هذه البيوت أو المدارس أو المستشفى تحتوي على أنفاق أو تحتوي على سلاح أو بها ما يطلقون عليهم أنهم إرهابيون، لتبرير إخفاقه المستمر.