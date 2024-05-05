الإسكندرية تحتفل بأعياد شم النسيم وسط تساقط الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل تساقط للأمطار الخفيفة على معظم أنحاء المدينة، تزامنًا مع بدء أعياد شم النسيم والاستعداد للاستمتاع بالإجازة، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 22 درجة مئوية، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بنسبة 5%.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك آخر صور للأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وما زال هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج إلى (2-3) متر.