الرياضة في يوم.. الأهلي يؤجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا لموقعة الإياب

تستعرض «البوابة نيوز»، ملخص أبرز الأحداث الرياضية، التي شهدها يوم السبت 18 مايو 2024، منها نتائج أهم المباريات في مختلف البطولات حول العالم، وذلك في خدمة "الرياضة في يوم".

مصطفى عسل يتأهل لنهائى بطولة العالم للإسكواش 2024

افتتاح بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بالقاهرة

فيل فودين يحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج

مرموش ينهي موسمه مع آينتراخت فرانكفورت بالتأهل لـ الدوري الأوروبي

رسميًا.. دي زيربي يرحل عن تدريب برايتون

ابتعد عن وصافة الدوري الألماني.. بايرن ميونخ ينهي الموسم بخسارة محبطة

بوروسيا دورتموند يودع «رويس» باكتساح دارمشتات في الدوري الألماني.. فيديو

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام الترجي

بعد التعافي من الإصابات.. المحترفون يظهرون مجددًا أمام شباك الخصوم

نوران جوهر بطلة العالم للإسكواش

الأهلي يتعادل سلبيًا مع الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا