“الشيمى”: 70 مليون جنيه للقطع الموفرة لاستهلاك المياه بالقاهرة

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ان الشركة نجحت فى توفير قطع موفرة للاستهلاك بتكلفة 35 مليون جنيه تم توزيعها على مراكز خدمة العملاء ونظر لاقبال المواطنين عليها تقرر اعتماد 35 مليون اضافية لشراء دفعة ثانية.

وقال الشيمي ان القطع الموفرة توفر اكثر من 50% من قيمة الاستهلاك مما يساعد على خفض قيمة فواتير الاستهلاك على المواطنين ونجحت الحملات العلامية فى توعية المواطنين بضرورة الاعتماد عليها فى المساكن الخاصة والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية فى اطار الحفظ على كل نقطة مياه

وأوضح ان الشركة مستمرة فى حملات التوعية توفير القطع الموفرة بمراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة لمساعدة المواطنين فى الاعتماد عليها بشكل اساسى وتركيبها لدعم حملات ترشيد الاستهلاك بالاضافة الى اعمال الصيانة المجانية التى تقوم بها الشركة وتدريب المواطنين على اعمال السباكة من خلال تدريبهم وتوفير المعدات اللازمة لهم لاعمال الصيانة واستمرار الحملاتب بالتنسيق الكامل مع وزارات الاوقاف والشباب والرياضة والثقافة والازهر الشريف ودار الافتاء المصرية والكنيسة والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى المجتمع لالقاء المحاضرات والمشاركة فى الندوات وتفعيل دور جميعة المجتمع المدنى والتى يشارك فيها العديد من الشخصيات العامة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى