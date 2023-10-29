محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التحرك إلى ملعب لوفتوس.

تبدأ المحاضرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم يتحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.