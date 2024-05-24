البيت الابيض يصف الاستراتيجية الإسرائيلية بأنها هزيمة ذاتية

يتصاعد مؤشر القلق داخل الإدارة الأمريكية خوفا من هزيمة إسرائيل في حربها ضد حماس، وذلك وفقا لما كشفه تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خوفًا من عدم تحقيق إسرائيل أي انتصار على حماس.. قلق في أروقة البيت الأبيض» على فضائية القاهرة الإخبارية.

ويوضح التقرير ان الحليفة الأولى لإسرائيل بالشرق الأوسط فشلت في تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي ضد حماس في قطاع غزة، تزامنا مع دخول العدوان شهره الثامن في القطاع المحاصر.

مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفوا الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية يمكن أن تفتح الباب أمام حركة حماس مرة أخرى للسيطرة على القطاع، وذلك بعد ان فشلت الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها وجعلت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية.

وتخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أنّ إسرائيل تهدر فرصتها لتحقيق النصر على حماس رغم الدعم الكامل واللامحدود الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب.