ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الابيض يصف الاستراتيجية الإسرائيلية بأنها هزيمة ذاتية

البيت الابيض
البيت الابيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتصاعد مؤشر القلق داخل الإدارة الأمريكية خوفا من هزيمة إسرائيل في حربها ضد حماس، وذلك وفقا لما كشفه تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خوفًا من عدم تحقيق إسرائيل أي انتصار على حماس.. قلق في أروقة البيت الأبيض» على فضائية القاهرة الإخبارية.

 ويوضح التقرير ان الحليفة  الأولى لإسرائيل بالشرق الأوسط فشلت في تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي ضد حماس في قطاع غزة، تزامنا مع دخول العدوان شهره الثامن في القطاع المحاصر. 
مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفوا الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية يمكن أن تفتح الباب أمام حركة حماس مرة أخرى للسيطرة على القطاع، وذلك بعد ان فشلت الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها وجعلت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية.

وتخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أنّ إسرائيل تهدر فرصتها لتحقيق النصر على حماس رغم الدعم الكامل واللامحدود الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب.

الإسرائيلية الأمريكي جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي