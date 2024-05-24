"المحامين الفلسطينيين": ننتظر حكم العدل الدولية في تفاؤل حذر

قال فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين، إننا في انتظار حكم محكمة العدل الدولية اليوم في تفاؤل حذر على خلفية الطلب التي تقدمت به جنوب أفريقيا مجددا بوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولا سيما في رفح الفلسطينية مما يحتم اتخاذ أمر فوري بوقف هذه العمليات من خلال أمر القضاء المطلوب.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه بعد سماع المداولات من قبل الأطراف المعنية بما فيها دولة الاحتلال، من المتوقع أن تصدر العدل الدولية قرارها في عدة اعتبارات ومحاور.

وتابع نقيب المحامين الفلسطينيين، انه قد يكون هناك قبول كلي لما طلبته جنوب أفريقيا مع استمرار الاحتلال في ارتكاب عمليات الإبادة الجماعية والقتل المستمر رغم صدور قرار قضائي قبل ذلك ألزم عمليا دولة الاحتلال باتخاذ جملة التدابير لمنع حدوث ذلك، والسبب انه لا يمكن تطبيق التدابير التي كانت فرضتها المحكمة في يناير الماضي دون وقف القتال عمليا.