اليابان تشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية ضخمة يجريها الجيش الأمريكي في يونيو المقبل

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتي ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية ضخمة، من المقرر أن يجريها الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ الشهر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يجري هذه المناورات مرة كل عامين في منطقة المحيط الهادئ، بمشاركة أكثر من 10 آلاف فرد من الجيش والقوات البحرية والجوية ومشاة البحرية (المارينز).. مشيرة إلى أن مناورات هذا العام ستبدأ أوائل شهر يونيو المقبل وتستمر لمدة أسبوعين في هاواي والفلبين ومناطق أخرى.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المقرر أن تستضيف منشآت تابعة لقوات الدفاع الذاتي في اليابان بعض التدريبات المشتركة.

من جهته.. شدد وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا على أن الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة، موضحا أنه من الأهمية بالنسبة لبلاده المشاركة في هذه التدريبات لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني - الأمريكي، وتوسيع الشراكة مع الدول ذات الفكر المماثل.

