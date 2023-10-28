أبرزها خل التفاح.. 8 مشروبات تعمل على شد ترهلات البطن

إنقاص الوزن هو الهدف الذي يسعى إليه الأغلبية، بما يتطلبه من انضباط والتزام ووعي في اختيار الوجبات الصحية والبعد عن النشويات والدهون والعادات الغذائية الخاطئة، فتمثل السمنة شبح هذا العصر للغالبية العظمى من الناس، فالجميع لديهم تطلعات للحصول على جسم رشيق وقوام متناسق، وهناك دائما تطلع للمزيد من الأناقة والمظهر الجذاب، فيقوم الناس باتباع الحميات الغذائية القاسية لأن ممارسة الرياضة تتطلب وقت وجهد، ويصعب في كثير من الأحيان التوفيق بين أوقات العمل والدراسة والذهاب للصالات الرياضية، وتوضح لكم "البوابة لايت" أبرز المشروبات التي تساعد على شد ترهلات البطن

1. الماء

الماء هو من أحد أهم المشروبات الصحية لعدم احتوائه على أيّ سعرات حرارية، ولدوره في تسهيل العمليات الأيضية والفسيولوجية، بالإضافة إلى قدرته على إزالة السموم من الجسم، حيث أوصت العديد من المنظمات الصحية بما فيها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن وشد ترهلات البطن باختيار الماء بدلًا من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، أو زيادة استهلاك المياه بصورة عامة.

2. الشاي الأخضر

يمكن أن يعتبر الشاي الأخضر من أحد الأمثلة على مشروبات لشد ترهلات البطن، وذلك لاحتوائه على تراكيز عالية من مضادات الأكسدة المفيدة، والعناصر الغذائية القوية الأخرى، حيث ثبتت فعالية شرب الشاي الأخضر في التقليل من وزن ودهون الجسم لاحتوائه على مركبات الكاتشين (Catechins)، ومضادات الأكسدة، والكافيين التي لها دور في زيادة حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتحسين الأداء أثناء ممارسة بعض النشاطات الرياضية المختلفة.

3. القهوة

تكمن فوائد شرب القهوة لخسارة الوزن وشد ترهلات البطن في تعزيز مستويات الطاقة وتحسين المزاجية، والتقليل من استهلاك الطاقة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز حرق الدهون، وتُعزى هذه الفوائد عادةً إلى غنى القهوة بمادة الكافيين، وهي المادة التي تعمل كمنشط في الجسم وتفيد إلى حدٍ كبير في فقدان الوزن وخسارته.

4. خل التفاح

بحسب بعض الدراسات العلمية وُجد أن الممكن أن يكون لخل التفاح دور واضح في شد ترهلات البطن وفقدان الوزن، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

5. مشروبات أخرى

لا تقتصر الأمثلة على مشروبات لشد ترهلات البطن على ما تم التنويه له في السابق، فمن الممكن أن تتضمن بعض الأمثلة الأخرى، مثل: المشروبات التي تحتوي على الزنجبيل والشاي الأسود والمشروبات الغنية بالبروتين وعصير الخضار.

وهنالك مجموعة من الإرشادات الوقائية التي ننصحك باتباعها لشد ترهلات البطن والحفاظ على الوزن بشكل صحي، من أهمها ما يأتي:﻿

ممارسة النشاطات الرياضية لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

استهلاك كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة يوميًا.

المحاولة في خسارة 0.5- 1 كيلوغرام من الوزن في الأسبوع.

استبدال المشروبات السكرية أو المُحلى بالماء.

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون.