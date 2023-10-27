القبض على المتهمين بسرقة مولد كهربائي خاص ببرج إحدى شبكات المحمول بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص المتهمين بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة احدي شركات المحمول بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وكان قد تبلع لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من محام، مقيم بمنشأة ناصر بالقاهرة، وكيلًا عن "إحدى شركات المحمول" والذى أوضح أن عمال الصيانة كشفوا ذلك حال توجههم لإجراء صيانة بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة المحمول الكائن بدائرة القسم.

وبعمل التحريات والفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المولد المستولى عليه فى الواقعة بمنزل أحدهم وكذا مولد آخر قاموا بسرقته من موقع برج آخر لذات الشركة كائن بدائرة القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.