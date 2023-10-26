وكيل مديرية الصحة بالمنوفية يتفقد مجمع مستشفيات منوف

قام الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بالمنوفية ، بالمرور على مجمع مستشفيات منوف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على ما تم تنفيذه من خطة التطوير ومدي الانضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

قام "الشلقاني" بتفقد أقسام الإستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الأقسام الداخلية وقسم الأشعة والمعمل وغرفة التعقيم كما تابع أعمال مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالجودة وتابع تجهيز مستشفى حميات منوف للإعتماد والرقابة GAHARوتابع ما تم تنفيذه من ملاحظات التطوير، رافقه الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات وفريق من إدارة العلاجي، الجودة . أكد "الشلقاني"، ضرورة الإرتقاء بالأداء الطبي وأداء التمريض وإن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضي كما تم التأكيد على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمرضي وتوفير سبل الراحة وكافة المستلزمات والأدوية بجميع الأقسام ، ونقل للعاملين دعم وكيل الوزارة للجميع وتذليل كافة العقبات بالعمل، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والميدانية للتأكد من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمستشفيات وجودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافي أي سلبيات أو معوقات.