طلاب أكاديمية الفنون ينظمون وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.. صور

نظم اتحاد طلاب أكاديمية الفنون بالتعاون مع الاتحادات الطلابية فى جميع المعاهد، اليوم الخميس، وقفه تضامنية لدعم الأشقاء الفلسطينين والتنديد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خاصة بعدما تم قصف المستشفى المعمدانى وسقوط المئات من الشهداء والمصابين.

وصرحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أنها تؤيد موقف القيادة السياسية تجاه الدولة الفلسطينية، كما أعلنت عن اصطفافها مع القيادة السياسية فى كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

على جانب آخر صرح الطالب مؤثر رفعت رئيس اتحاد طلاب الأكاديمية أنه فى ظل هذه الأحداث الراهنة وايمانا بدور الفن كقوة ناعمه كان ولابد أن يقوم طلاب الأكاديمية بعمل وقفه تضامنيه للتنديد بالعدوان الغاشم والمجازر التى تعرض لها سكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن طلاب الأكاديمية قد اصطفوا اليوم جنبا إلى جنب بمشاركة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وعمداء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس تضامنا مع القضيه الفلسطينية.

391722364_744975284307890_8988300658122711213_n

391681970_744975397641212_680805604591729585_n

391692948_744975450974540_6930652488195452347_n

391722640_744975354307883_2742915149672773344_n