طلاب أكاديمية الفنون ينظمون وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.. صور

نظم اتحاد طلاب أكاديمية الفنون بالتعاون مع الاتحادات الطلابية فى جميع المعاهد، اليوم الخميس، وقفه تضامنية لدعم الأشقاء الفلسطينين والتنديد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خاصة بعدما تم قصف المستشفى المعمدانى وسقوط المئات من الشهداء والمصابين.
وصرحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أنها تؤيد موقف القيادة السياسية تجاه الدولة الفلسطينية، كما أعلنت عن اصطفافها مع القيادة السياسية فى كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.
على جانب آخر صرح الطالب مؤثر رفعت رئيس اتحاد طلاب الأكاديمية أنه فى ظل هذه الأحداث الراهنة وايمانا بدور الفن كقوة ناعمه كان ولابد أن يقوم طلاب الأكاديمية بعمل وقفه تضامنيه للتنديد بالعدوان الغاشم والمجازر التى تعرض لها سكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن طلاب الأكاديمية قد اصطفوا اليوم جنبا إلى جنب بمشاركة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وعمداء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس تضامنا مع القضيه الفلسطينية.