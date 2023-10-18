برلماني يشيد بالتحركات المصرية على جميع المستويات لدعم الشعب الفلسطيني

ثمن النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، بالموقف الرسمي المصري، والرفض التام والعلني لسياسات إسرئيل الدموية، قائلا: ما يحدث في غزة الآن جنون وإرهاب إسرائيلي بدعم غربي ضد شعب أعزل ولا بد أن يقدم المسؤولون عن ذلك للعدالة فورا.

وأكد النائب خالد مصطفى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني جاءت فى الوقت المناسب، وكان حاسما وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية فى الأزمة أو النيل من السيادة المصرية".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرق خلال حديثه على دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كافة الأصعدة، مؤكدا أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسيطينية على حساب دول الجوار.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كافة الأصعدة، مؤكدا أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضيه الفلسيطينية على حساب دول الجوار.

وأشاد مصطفى، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسى، والتحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الشعب الفلسطيني ومساندة نضاله، وقرار إلغاء القمة الرباعية، والإعداد لقمة القاهرة السبت المقبل.

كما أعرب النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عن استيائه التام للمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بعد قصفها متعمدة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أدى لسقوط ما يزيد عن 1000 شهيد ومصاب، قائلا: إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية ولا بد من محاسبة مسؤوليها عن هذه الأعمال الإجرامية.

