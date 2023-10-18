مع بدء موسم حصاد الذهب الأبيض.. أسعار القطن تداوي جراح المزارعين خلال المواسم الماضية.. 18 ألف جنيه للقنطار في محافظات الوجه البحري.. وخبراء: أعلى سعر في التاريخ.. والتقاوي المحلية أثبتت نجاحها

من جديد رجع عاد القطن المصري ليضيء حقول الفلاحين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث زرع فلاحو مصر آلاف الأفدنة بالذهب الأبيض، بعد مجموعة من الحوافز التي منحتها الحكومة للمزارعين، من خلال خطة مدروسة تعتمد على منظومة لتسويق الأقطان، لتفادي ما حدث في المواسم السابقة عندما ترك القطن في الحقول لا يجد من يشتريه الأمر الذي عاد بخسائر كبيرة على الفلاحين.

وهذا العام اعتمدت الحكومة على منظومة مختلفة لتسويق القطن، بدأت بإعلان الشركة القابضة للغزل والنسيج عن هذه المنظومة الجديدة لتسويق القطن يتم خلالها بيع القطن بالمزاد العلني بين شركات الأقطان، والذي شهد تنافسا شرسا بين تلك الشركات، ومنذ تلك اللحظة أيقن مزارعو القطن أهميته ومدى الجدوى الاقتصادية والأرباح التي يحققها فازداد الإقبال على زراعته، واتسعت المساحات المزروعة بالقطن في كل محافظات الجمهورية..

وبلغت المساحة المزروعة من القطن لهذا الموسم في الوجه البحري وحده نحو 220 ألف فدان، وتعد محافظة كفر الشيخ من أكثر محافظات الجمهورية زراعة للقطن وتزرع نحو 85 ألف فدان، بحسب معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة.



ارتفاع بعد انخفاض

من جانبها، فقد نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر قنطار القطن اليوم المحلي للتنجيد، ما قيمته 3 آلاف و814 جنيه، بانخفاض وصل إلى 488 جنيه، وبلغ قيمة الانخفاض 11.34%.

أما بالنسبة للقطن المستورد الهندي والسوداني، أوضحت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، بأنّ سعر القنطار لهذا النوع من القطن، فقد بلغ 4300 ألف جنيه.

إلا أن السعر عاد ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، حيث قفزت الأسعار بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وتراوحت أسعار القطن في مزادات الوجه البحري من 15.7 ألف جنيه إلى 18.2 ألف جنيه مما يعد أعلي سعر وصل إليه قنطار القطن في التاريخ، بحسب بيانات نقابة الفلاحين.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن المساحة المنزرعة من محصول القطن هذا العام بمحافظة الغربية بلغت 11 ألف و232 فدانا موزعين على مستوى المحافظة، موضحًا أن أن المساحة المنزرعة هذا العام 11ألف و232 فدانا من صنف جيزة 94 طويل التيلة والذي يتميز بأعلى إنتاجية وتصافي للفدان، موضحا أن مركز المحلة منزرع 9233 فدانا، منهم 688 فدانا بقرية سامول مركز المحلة.

ولفت "وكيل زراعة الغربية" أن موسم الحصاد هذا العام يتميز بالإنتاجية العالية، حيث ينتج الفدان الواحد من 8 لـ 12 قنطارا، ويرجع ذلك على تنفيذ العديد من الندوات الارشادية وتنظيم الحقول الارشادية للمزارعين بالطرق السليمة للزراعة والري ومكافحة الآفات ودودة القطن وطرق الوقاية منها، للحفاظ على جودة إنتاجية عالية، مشيرا أن الندوات الارشادية اتت بثمارها والتزم المزارعين بالتعليمات الارشادية بما ساهم فى الحفاظ على القطن وانتاجه بإنتاجية عالية.

من جهته، قال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن محافظة الشرقية تعد من أكبر المحافظات المزروعة بالقطن هذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة 43 ألفا و500 فدان، مشيرًا إلى الاعتماد على التقاوى المحلية من صنف جيزة 94 الذي يتميز بالنمو الثمري عن الخضري وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية.

ولفت "وكيل الزراعة" إلى أن أبرز ما يميز هذه الأصناف مقاومة الأمراض، والنضج المبكر بالمقارنة بالأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة، موضحا أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية، منوها إلى تجهيز 26 حلقة تسويقية لتجميع القطن من المزارعين.

تجاوز الـ18 ألف جنيه.. سعر تاريخي لقنطار القطن في 2023

أما حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فأكد أنه مع بدء حصاد القطن المصري فإن هذا الموسم مبشر من ناحيتين، الأولى زيادة الإنتاجية ونجاح التقاوي المنتجة محليًا في تحقيق معدلات إنتاج عالية، بالإضافة على تسجيل أسعار تاريخية لم تسجل من قبل في تاريخ القطن.

وأضاف "أبو صدام" في تصريحاته لـ«البوابة نيوز» أن أسعار قنطار القطن هذا العام تجاوزت الـ18 ألف جنيه، للمرة الأولى في تاريخ زراعة القطن، مشيدًا بفكرة المزادات العلنية لبيع الأقطان والتي تشهد منافسة كبيرة بين الشركات.

وتابع: "في مزادات الوجه البحري تراوحت ما بين 15 ألف و700 جنيه إلى 18 ألف و200 جنيه مما يعد أعلى سعر وصل إليه قنطار القطن في التاريخ، لافتا إلى أن المزادات بدأت في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ بسعر 5 آلاف و400 جنيه".