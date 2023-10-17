محمود محيى الدين: زيارة وزير الخارجية الأمريكى لإسرائيل "فضيحة"

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن فلسطين تواجه مشهدًا صعبًا للغاية، نتيجة التنسيق الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تجلى من خلال زيارات رسمية لمسئولين أمريكيين إلى تل أبيب.

وأضاف "محيي الدين" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل شهدت فضيحة كبرى عندما حضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي، واطلع على معلومات سرية للغاية، مما أثار انتقادات في الشارع الإسرائيلي.

وأوضح أن أمريكا تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وأرسلت 2000 جندي للانخراط في الصراع، بهدف تحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية اعترف بفشله في التنبؤ بهجوم طوفان الأقصى، الذي نفذته المقاومة يوم 7 أكتوبر الماضي، وأعلن عن استعداده للمحاسبة بعد نهاية الحرب، كما أن إسرائيل تحقق مع أكثر من 4 آلاف شخص زاروا إسرائيل قبل 48 ساعة من عملية طوفان الأقصى.

وذكر أن إسرائيل اغتالت أيمن نوفل، قائد كتائب عزالدين القسام، في غارة جوية دمرت مدرسة وحارة سكنية بالكامل في قطاع غزة.