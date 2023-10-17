وكيل تعليم الوادي يشهد احتفال أكتوبر بالمدرسة المتميزة فى الخارجة

شهد سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، فعاليات طابور الصباح المدرسى بمقر مدرسة الخارجة المتميزة الرسمية للغات.

واستمع وكيل التعليم لإذاعة المدرسية التى تضمنت فقرات متميزة خاصة بذكرى نصر أكتوبر .

وفى كلمته للحضور، تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد عن هذا اليوم العظيم وتلك الملحمة العسكرية التى شهد فيها العالم دور وتضحيات قواتنا المسلحة فى سبيل تحرير الأراضى المصرية والدفاع عن أمن واستقرار وأمان مصرنا الحبيبة .

وفى الختام شارك سيد عبد العزيز في مراسم تأدية النشيد الوطني و تحية العلم فى ملحمة وطنية رائعة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.