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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة دمياط تنظم فعاليات في اليوم العالمي لغسيل الأيدي

صحة دمياط
صحة دمياط
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نظمت ادارة الاعلام والتعليم والاتصال الصحي بإدارة فارسكور  الصحية تحت إشراف  الدكتور فاطمة كمال  مدير الادارة الصحية بفارسكور،  فعاليات اليوم العالمي لغسل الايدى  حيث تضمن  تقديم التوعية والتثقيف للطلبة بالمدارس والحضانات، بضرورة غسل الايدى حيث ان الميكروبات بتوصلنا بسهولة عن طريق أيدينا من خلال  العادات السيئة زي لمس الأنف أو الفم باستمرار وخصوصًا عند لمس الأسطح في الأماكن العامة زي المدرسة والعمل والأماكن العامة.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع درجة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين،بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتفعيل الايام العالمية،و تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة، وبالتزامن مع اليوم العالمي لغسل الايدى تحت شعار حافظ على نظافة ايديك طول الوقت عن طريق غسلها بالطريقة الصحيحة.

وجرى التنبيهأن  عدم نظافة الأيدي بتزود فرص الميكروبات لدخول أجسامنا بسهولة وبتسبب كتير من الأمراض زي الإسهال، الكوليرا، التهاب الكبدى A وبتخلينا نستخدم أدوية كتير اللي بتسبب مقاومة الميكروبات للأدوية.


كما قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بإدارة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة  بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وإعمالا بالمبادرة الرئاسية 100يوم صحة وبناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أعمال صحة البيئة.

وتم المرور على ثمانمائة وأربعون من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي  وأيضآ أعمال النظافة العامة في محافظة دمياط.

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