الملتقى الدولي للميكروتياترو يفتتح دورته الرابعة بأوبرا الإسكندرية.. صور

انطلقت فعاليات الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو، أمس الأحد، في دار أوبرا الإسكندرية بحضور الدكتور سمير متولى رئيس الملتقى، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي الإسباني.

وقالت أمينة أشرف مدير الملتقى، إن الملتقى يقام بالتعاون بين أكاديمية الفنون، والمركز الثقافي الإسباني ثرفانتس القاهرة، والإسكندرية.

وأضافت أشرف، أن حفل الافتتاح شهد الكلمات الافتتاحية البروتوكولية فقط، وأعقبها تقديم العروض الخمسة المترجمة عن نصوص ميكروتياترو إسبانية وهي: "فوبيا المستقبل" تأليف كارولينا ديفيد، و"محامية شاطرة" تأليف مارك ايخيا، وإخراج علاء حسني، و"أزمة شرف وحقائب" تأليف خوسيه لويس، وإخراج محمد السورى، وعرض "من فضلك" تأليف مارك ايخيا، وإخراج تغريد عبدالرحمن.

ومن المقرر أن تبدأ عروض اليوم الاثنين بالإسكندرية في السادسة مساء بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد محمد الروبي، والناقد عبدالرازق حسين والمخرج السعيد منسي.

وسوف تشاهد اللجنة ستة عروض لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا للملتقى وهي: "رسائل لم تصل بعد" إخراج كريم عبده، و"الخنازير" إخراج محمد يوسف على، و"خروج امن" لمصطفى صديق، و"هات لنا بالباقي لبان" إخراج هدير أمين، و"جزء من الثانية" إخراج محمد علي، و"شايف نفسك" إخراج عمرو فتحي.