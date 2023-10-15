بنك مسقط يسجل 413 مليون دولار أرباح في 9 أشهر

سجل بنك مسقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ربحًا صافيًا بواقع 159 مليون ريال عُماني (ما يعادل 413 مليون دولار) بنمو نسبته 7.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 148.3 مليون ريال عُماني.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وبلغت صافي إيرادات الفوائد التي حققها البنك من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ 280.98 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2023 أي بزيادة نسبتها 10.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 البالغة 254.93 مليون ريال، بحسب النتائج المالية الأولية غير المدققة للبنك.

وأشارت النتائج إلى أن الإيرادات الأخرى لـ بنك مسقط بلغت 100.23 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بمبلغ 100.69 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2022، وقد تضمنت إيرادات استثنائية من بيع استثمارات بحوالي 8 ملايين ريال، فيما بلغت مصروفات التشغيل 146.48 مليون ريال مقارنة بـ 139.85 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، أي بزيادة نسبتها 4.7 بالمئة.

وقد خصّص البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مبلغًا قدره 46.91 مليون ريال لمجابهة صافي تعثّر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت 41.58 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات لدى بنك مسقط والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 6.9 بالمئة ليصل إلى 9.869 ملايين ريال، مقارنة بـ 9.229 ملايين ريال في نهاية سبتمبر 2022.

يذكر أن إيداعات الزبائن التي تشمل الصيرفة الإسلامية قد ارتفعت أيضا بنسبة 8.9 بالمئة لتصل إلى 9.485 ملايين ريال، مقارنة بمبلغ 8.709 ملايين ريال بنهاية سبتمبر 2022.