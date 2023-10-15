روسيا تعارض فرض مزيد من القيود على كوريا الشمالية

قال الدبلوماسي الروسي السفير أوليج بورميتسروف، اليوم الأحد، إن موسكو لا تنتهك عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، ولكنها تعارض بشكل قاطع فرض قيود جديدة على بيونج يانج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الحكومية: "تفي روسيا، بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي، بشكل صارم بالتزاماتها تجاه بيونج يانج من خلال مجلس الأمن الدولي"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، نعارض بشكل قاطع فرض قيود جديدة".

وأشار "بورميستروف" إلى أن خطر نشوب صراع نووي في شبه الجزيرة الكورية يتنامى بشكل حاد، بسبب تحركات واشنطن.